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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:10
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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:10

Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı

Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, orta saha oyncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı.

Liverpool Kulübü, 26 yaşındaki Oxlade-Chamberlain ile yeni sözleşme imzalandığını duyururken, mukavelenin süresi hakkında bilgi verilmedi.

Southampton altyapısından yetişen Oxlade-Chamberlain, 2011 yılında Arsenal'a transfer oldu. Bu takımda 6 yıl kaldıktan sonra 38 milyon avro bonservis bedeliyle Liverpool'a katılan İngiliz oyuncu, burada 47 maça çıktı ve 5 gol attı.

 

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