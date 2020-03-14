Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına sitem!

Brezilyalı futbolcu, "Golle ilgili konuşmaya gerek yok, maç hakkında konuşmalıyız. Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız ve kazanan bir takım görüntüsü ortaya koymamız gerekiyor" dedi.
"İŞLER İYİYKEN HERKES RONALDINHO"
Ronaldinho örneği veren Gustavo, "Neyin eksik olduğunu söylemek zor. Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük rarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" sözlerini kullandı.
Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.Fenerbahçe'de Luiz Gustavo maçın ardından ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'a deplasmanda kaybettiği ve galibiyet hasretinin 7 maça çıktığı karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Jailson, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum." dedi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise takımın performansından memnun olmadığını belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da dizinden ameliyat edilen Aminu Umar, sezonu kapattı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi basına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.