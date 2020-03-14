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aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 22:45
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  • 14 Mart 2020 Cumartesi 22:46

Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına sitem!

Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına sitem!

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Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.Fenerbahçe'de Luiz Gustavo maçın ardından ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, "Golle ilgili konuşmaya gerek yok, maç hakkında konuşmalıyız. Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız ve kazanan bir takım görüntüsü ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

"İŞLER İYİYKEN HERKES RONALDINHO"

Ronaldinho örneği veren Gustavo, "Neyin eksik olduğunu söylemek zor. Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük rarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" sözlerini kullandı.

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Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına sitem!
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına sitem!

Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına sitem!

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.Fenerbahçe'de Luiz Gustavo maçın ardından ardından açıklamalarda bulundu.

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Jailson: Utanç duyuyorum!

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a deplasmanda kaybettiği ve galibiyet hasretinin 7 maça çıktığı karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Jailson, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum." dedi.

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