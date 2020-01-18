Lisansları çıkarıldı

Yarınki Denizlispor karşılaşması öncesi Saracchi ve Sekidika ve Onyekuru’dan Aslan’a müjdeli haberler geldi.

AKŞAM

G.SARAY vergi sorununu çözdü. Sarı-Kırmızılılar geçmişe dönük 10 milyon TL’yi aşkın vergi borcunu ödedi ve yeni transferlerinin lisansını çıkardı. Böylelikle Saracchi, Sekidika ve Onyekuru’nun lisansları da çıkartılmış oldu. Teknik Direktör Fatih Terim’in elindeki alternatifl er böylelikle artmış oldu. Galatasaray-Denizlispor maçı yarın saat 16.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak. Galatasaray, Süper Lig’in ikinci yarısını gündüz maçıyla açacak.

ONYEKURU OYNAMAYACAK

Sarı-Kırmızılı ekipte Henry Onyekuru, geçirdiği sıtma hastalığı nedeniyle arkadaşlarını bir süre yalnız bırakacak. Sol bek Saracchi’nin de Yuto Nagatomo’nun yerinde forma şansı bulması bekleniyor. Aslan’da ocak ayındaki hareketlilik devam edecek