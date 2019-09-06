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  3. Lionel Messi'nin sözleşmesinde 'Her sezon sonunda ayrılabilir' maddesi olduğu iddia edildi

Lionel Messi'nin sözleşmesinde 'Her sezon sonunda ayrılabilir' maddesi olduğu iddia edildi

Lionel Messi'nin sözleşmesinde 'Her sezon sonunda ayrılabilir' maddesi olduğu iddia edildi

İspanyol El Pais gazetesi, Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi’nin sözleşmesinde 'İstediği her sezon sonunda ayrılabilir' maddesi olduğunu iddia etti.

İspanya La Liga’da Barcelona ile 10 kez şampiyon olan Lionel Messi, tarihini yeniden şekillendirdiği kulüpten istediği her sezon sonunda ayrılabilir. Bu iddia İspanyol El Pais gazetesine ait…

Alt yapıdan Barcelona A Takımı’na yükseldiği 2005 yılından bu yana kulübüyle sekiz kez sözleşme yenileyen Messi, son olarak 2017 yılında sözleşme yeniledi. 300 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan ve 2021 yılına kadar süren bu sözleşmeye Arjantinli yıldız tarafından ilginç bir madde eklendi.

32 yaşındaki yıldız ismin adı son yıllarda transfer dönemlerinde Premier Lig’e gideceği haberlerinde anılıyordu. Ancak Barcelona’yı bırakmayan Messi, son sözleşmesine ise “Her sezon sonunda ayrılabilir” maddesini ekledi.

Barcelona’nın bu maddeyi mecburen ve Lionel Messi’nin sadakatine güvenerek kabul ettiği belirtilen haberde, dünya futboluna damga vuran yıldız ismin kendisine gelen bir teklifi kabul ettiği takdirde Barcelona’nın bu teklifi kabul etmek zorunda olduğu ifade edildi.

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