Lionel Messi'nin bir rekor daha kırması bir gol uzaklıkta

Barcelona formasıyla 643 gole ulaşan Lionel Messi, Pele'nin Santos'taki rekorunu egale etti.

Kariyeri boyunca Barcelona formasını terleten Lionel Messi, tek bir kulüpte attığı gol sayısıyla rekoru elinde bulunduran Pele'yi yakaladı.

1975'te MLS ekiplerinden NY Cosmos'a transfer olan Pele, Santos'ta geçirdiği 18 yıllık kariyerinde 643 gol kaydetmişti. Barça formasıyla 643 gole ulaşan Lionel Messi, Pele'nin bu rekorunu egale etti.

Messi bir gol daha atması durumunda Brezilya efsanesinin rekorunu kıracak.

Messi bu sezon çıktığı 17 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.