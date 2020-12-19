Lionel Messi'nin bir rekor daha kırması bir gol uzaklıkta

Kariyeri boyunca Barcelona formasını terleten Lionel Messi, tek bir kulüpte attığı gol sayısıyla rekoru elinde bulunduran Pele'yi yakaladı.
1975'te MLS ekiplerinden NY Cosmos'a transfer olan Pele, Santos'ta geçirdiği 18 yıllık kariyerinde 643 gol kaydetmişti. Barça formasıyla 643 gole ulaşan Lionel Messi, Pele'nin bu rekorunu egale etti.
Messi bir gol daha atması durumunda Brezilya efsanesinin rekorunu kıracak.
Messi bu sezon çıktığı 17 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.
Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eksiklerin takıma katılmasıyla daha üretken olduklarını belirtti.
Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Beşiktaş, Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani ile görüşmelere başladı. 22 yaşındaki file bekçisi bedavaya imza atmaya hazır.