Lionel Messi'nin babası Jorge: Oğlum bir yıl daha takımda kalabilir

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Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile ikinci görüşmesini de yaptı. Baba Messi, oğlunun bir yıl daha takımda kalmasının olası olduğunu söyledi.

Leo Messi'nin babası ve temsilcisi Jorge Messi, Barcelona’nın kaptanının geleceğini çözmek için Barselona şehrinde yoğun müzakerelere devam ediyor.



Mediaset'in verdiği habere göre Jorge Messi, ilk toplantının ardından Messi'nin takımda kalmasının zor olduğunu söylemişti ancak son görüşmenin ardından Arjantinli yıldızın kontratının son yılını da Barça'da geçirme olasılığı doğduğunu doğruladı.

Messi, bir sezon daha Barcelona'da forma giyerse kontratı Haziran 2021'de bitecek ve 700 Milyon Euro'luk serbest kalma maddesi de geçerliliğini yitirecek.