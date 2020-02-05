Lionel Messi'den sportif direktör Eric Abidal'in 'takım iyi çalışmıyordu' sözlerine çok sert cevap

Barcelona kaptanı Lionel Messi, eski takım arkadaşı ve şu an sportif direktör olan Eric Abidal'in "Takım iyi çalışmıyordu" sözlerine karşılık verdi.

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, eski takım arkadaşı olan Eric Abidal'e tepki gösterdi ve "Herkes sorumluluk almalı" dedi.

Abidal, İspanyol medyasından Sport'a bir röportaj vermiş ve Fransız futbol adamının sözleri gazete tarafından bugün yayınlanmıştı.

Abidal, Barcelona'lı bazı futbolcuların Ernesto Valverde döneminde antrenmanlarda iyi çalışmadıklarını iddia etmişti. Abidal, "Birçok oyuncu mutsuzdu. İç iletişimde sorunlar vardı ve antrenmanlarda iyi çalışılmıyordu. Valverde'yle ilişkiler dışarıdan bakınca iyiydi ama eski bir oyuncuysan bazen bazı detayları görürsün ya da hissedersin. ben de kulüpler görüşlerimi paylaştım ve bir karar verildi." demişti.

Messi ise Abidal'e katılmadığını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla adeta dünyaya anons etti.

“KONUŞUYORSAN İSİM VERMELİSİN”

Arjantinli oyuncu, "Dürüstçe söylemek gerekirse ben bunu yapmayı pek sevmem ama herkes aldığı kararlar ve işiyle ilgili sorumluluğunu bilmeli. Sahada iyi futbol oynanmadığı zaman bunu ilk anlayan zaten biz futbolcular oluruz. Son olarak oyuncular hakkında konuşuyorsan isim vermelisin. Bunu yapmadığın zaman ortaya herkesin ismini atmış ve doğru olmayan dedikoduların yayılmasına olanak sağlamış oluyorsun" dedi.

(Fanatik)