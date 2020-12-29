Lionel Messi ve Luis Suarez aynı takımda buluşabilir

Lionel Messi ile Luis Suarez bir başka takımda yeniden buluşabilir.
Catalunya Radio'nun haberine göre Lionel Messi ile Luis Suarez, 2022 yılında David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'de birlikte forma giyebilir.
Messi La Sexta'ya verdiği röportajda MLS hayalinin olduğunu ancak bunu henüz gerçekleştirmek istemediğini söylemişti. Luis Suarez'in Atletico Madrid'de 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi ise bu sezon sona eriyor.
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