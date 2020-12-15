Lionel Messi için gözler Ocak ayında

Lionel Messi'nin geleceği ocak ayında belli olabilir. Babası ve menajeri Jorge Messi, şu ana kadar herhangi bir takımla masaya oturmadığını açıkladı.

Lionel Messi'nin kariyeriyle ilgili vereceği karar bekleniyor. İspanyol basınına göre Arjantinli süper yıldız şu ana kadar bir transfer görüşmesi yapmadı.

Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 33 yaşındaki futbolcu, ocak ayından itibaren İspanya dışındaki kulüplerle görüşebilir.

Babası ve menajeri Jorge Messi, herhangi bir kulüple masaya oturmadığını açıkladı. Lionel Messi, sezon öncesi Katalan devinden ayrılmak istemiş, transferi 700 milyon Euroluk serbest kalma maddesine takılmıştı. Arjantinli yıldızın adı yaz aylarında Manchester City ile anıldı. Sezon içindeyse Paris Saint-Germain iddiaları güçlendi.

Fransız devinin yıldızı Neymar da, Messi ile yeniden aynı takımda yer almak için can attığını açıkladı.

Profesyonel futbol kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren Messi, 10 La Liga, 6 İspanya Kral Kupası ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 6 da Ballon d'Or ödülü kazandı.