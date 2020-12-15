  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 19:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Lionel Messi için gözler Ocak ayında

Lionel Messi için gözler Ocak ayında

Paylaş

Lionel Messi'nin geleceği ocak ayında belli olabilir. Babası ve menajeri Jorge Messi, şu ana kadar herhangi bir takımla masaya oturmadığını açıkladı.

Lionel Messi'nin kariyeriyle ilgili vereceği karar bekleniyor. İspanyol basınına göre Arjantinli süper yıldız şu ana kadar bir transfer görüşmesi yapmadı.

Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 33 yaşındaki futbolcu, ocak ayından itibaren İspanya dışındaki kulüplerle görüşebilir.

Babası ve menajeri Jorge Messi, herhangi bir kulüple masaya oturmadığını açıkladı. Lionel Messi, sezon öncesi Katalan devinden ayrılmak istemiş, transferi 700 milyon Euroluk serbest kalma maddesine takılmıştı. Arjantinli yıldızın adı yaz aylarında Manchester City ile anıldı. Sezon içindeyse Paris Saint-Germain iddiaları güçlendi.

Fransız devinin yıldızı Neymar da, Messi ile yeniden aynı takımda yer almak için can attığını açıkladı.

Profesyonel futbol kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren Messi, 10 La Liga, 6 İspanya Kral Kupası ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 6 da Ballon d'Or ödülü kazandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha
Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha

Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha

Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut açıklaması geldi
Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut açıklaması geldi

Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut açıklaması geldi

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Bir bakışta 2020: Spor dünyasında neler oldu?
Bir bakışta 2020: Spor dünyasında neler oldu?

Bir bakışta 2020: Spor dünyasında neler oldu?

Koronavirüs pandemisi her alanda olduğu gibi spor dünyasına da damgasını vurdu. Pandeminin gölgesi altında geçen 2020'de yaşananları sizler için derledik. İşte 2020'den öne çıkanlar...
Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu
Kobe Bryant, Diego Armando Maradona ve Paolo Rossi gibi sporun efsane isimleri hayatlarını kaybetti.
• Konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın sürenin ardından rakibini Kadıköy'de yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.
• İstanbul, 9 yıl sonra yeniden Formula 1 takvimine dahil edildi.

Ankaragücü kupada Hatayspor'u saf dışı bıraktı
Ankaragücü kupada Hatayspor'u saf dışı bıraktı

Ankaragücü kupada Hatayspor'u saf dışı bıraktı

Süper Lig'de ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekip ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

Lionel Messi cephesinden transfer açıklaması
Lionel Messi cephesinden transfer açıklaması

Lionel Messi cephesinden transfer açıklaması

Lionel Messi'nin geleceği ocak ayında belli olabilir. Babası ve menajeri Jorge Messi, şu ana kadar herhangi bir takımla masaya oturmadığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor kupada da şova devam etti
Yeni Malatyaspor kupada da şova devam etti

Yeni Malatyaspor kupada da şova devam etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenerek, adını son 16 turuna yazdırdı.

Beşiktaş'ta sürpriz imza! 5 yıllık anlaşma tamam
Beşiktaş'ta sürpriz imza! 5 yıllık anlaşma tamam

Beşiktaş'ta sürpriz imza! 5 yıllık anlaşma tamam

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi 2023'te bitecek olan 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ın kontratını 2025 yılına uzattı. Genç futbolcunun ücretine de zam yapıldı.

Schumi'yle ilgili açıklama geldi: Ne yazık ki...
Schumi'yle ilgili açıklama geldi: Ne yazık ki...

Schumi'yle ilgili açıklama geldi: Ne yazık ki...

Uluslararası Otomobil Federasyonları Başkanı Jean Todt, en yakın dostlarından Michael Schumacher'in tedavi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.