Lionel Messi: 'Eskisi gibi olmayacak'

Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, koronavirüsün futbol dünyasına etkileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, koronavirüs salgını süreci ve sonrasında futbol dünyasında yaşananlar ve yaşanacaklar üzerine açıklamalarda bulundu.

"HAYAT GİBİ FUTBOL DA DEĞİŞECEK"

Arjantinli Messi yaptığı açıklamada; "Olanlardan sonda dünyanın nasıl olacağı hakkında bir fikrimiz yok, zor zamanlar geçirdik. Koronavirüs herkesi bir ölçüde etkiledi. İnsanlar akrabalarını, arkadaşlarını kaybetti, veda bile edemedi. Hayatımız gibi futbolda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

İspanya'da futbol, salgın nedeniyle Mart ayında ertelendi. Haziran ayı ile beraber geri dönmeye hazırlanan kulüpler bir süredir takım halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Barcelona, La Liga'ya ara verildiğinde 27 maç sonunda 58 puanla lider durumdaydı. Geçtiğimiz sezonu da şampiyon tamamlayan Katalan kulübü, bu sezon da ünvanını korumak isteyecek.

(Sporx)