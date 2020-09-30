Lionel Messi: Bunca anlaşmazlığın ardından birlik olmalıyız

İspanyol spor gazetesi Sport'a demeç veren Messi, "Artık elimizden gelenin en iyisini yapmaya konsantre olmamız gerek. Yaptıklarımdan veya söylediklerimden dolayı rahatsız olan kulüp üyeleri varsa, bunu kulübün iyiliğini düşünerek yaptığımdan hiçbir kuşkuları olmasın." ifadelerini kullandı.
Atletico Madrid'e transfer olan eski takım arkadaşı Luis Suarez'in ayrılmasından duyduğu üzüntüyü ve kulüp yönetimine eleştirileri yineleyen Messi, "Susmam veya olayları akışına bırakmam gerektiğini düşünenler olacaktır, bunu anlayışla karşılıyorum. Ama geçen haftalarda gücüme giden çok şeyler oldu. Benim kendimi ifade etme şeklim böyle." açıklamasında bulundu.
Barcelona'dan ayrılmak istemesine karşı kulüp yönetimi ile anlaşamamasından dolayı sözleşmesi bitine kadar bir yıl daha kalma kararı alması ve yaşanan tartışmalarla ilgili sorulara da cevap veren Messi "Bu kadar çok anlaşmazlığın ardından bunlara son vermek istiyorum. Tüm Barcelonalılar birlik olmalıyız ve en iyisinin geleceğine ikna olmalıyız." şeklinde görüş belirtti.
Diğer yandan Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, basın toplantısında yöneltilen Messi'nin art arda son haftalarda yaptığı açıklamalarla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:
"Messi'nin açıklamalarından sonra rahat bir hayatım olur mu bilemiyorum. Ben sanmıyorum. Her zaman bir şeyler çıkıyor. Ama kaptanın birlik istemesi her zaman olumludur. Son zamanlarda yaşananlardan sonra umarım hepimiz daha rahat oluruz. Messi'nin en iyi verimi verebileceği, sahada parıldayabileceği en iyi takımı yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. O, antrenmanlarda bile kazanmak isteyen biri, bu ortamı sağlamalıyız. Onun mutlu olması için maçları kazanmaktan başka çare yok."
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