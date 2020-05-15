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aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 15:18
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 15:18

Lionel Messi: Böyle oynarsak Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız yok

Lionel Messi: Böyle oynarsak Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız yok

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, takımdaki performansın yükselmemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansları olmadığını söyledi.

İspanyol basınına konuşan Messi, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle liglere verilen aradan avantaj sağlayabileceklerini belirterek, "İyi çalışırsak bu aradan karlı çıkabiliriz. Ama öncelikle katıldığımız organizasyonların devam edip etmeyeceği netleşmeli. O zaman kendi seviyemizi tespit edip, nereye kadar ilerleyebileceğimizi anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın aradan önce ligde lider konumda yer almasına rağmen takım olarak iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Futbola ara verilmeden önce çıktığımız son maçlarda gösterdiğimiz performansı sürdürürsek Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız tabii ki olmayacak. Kadromuzun kalitesinden şüphem yok ve her kupayı kazanacak gücümüz olduğuna inanıyorum. Ama aradan önceki performansla, başarı imkansız gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katalan temsilcisi, son iki sezonda ligde şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde dramatik vedalar yaşamıştı. 2017-18 sezonu çeyrek finalinde Roma karşısında ilk maçı 4-1 kazanan Barcelona, rövanşı deplasmanda 3-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Katalan ekip, geçen sezon ise yarı finalde Liverpool'u ilk maçta 3-0 yenerken, deplasmanda 4-0 mağlup olarak elenmişti.

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

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