Lionel Messi bir rekorun daha sahibi oldu

Barcelona'nın rekorlara doymayan yıldızı Lionel Messi yeni bir rekorun daha sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Borussia Dortmund'u ağırladığı maçta takımının ilk sayısını kaydeden Lionel Messi böylece turnuvada 34 farklı takıma karşı gol atma başarısı gösteren ilk oyuncu oldu.

Messi daha önce 33 farklı takıma gol atan Cristiano Ronaldo ve Raul Gonzalez ile bu rekoru paylaşırken Dortmund'a attığı golle rakiplerinin önüne geçti.