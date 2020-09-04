Lionel Messi Barcelona'da kalmaya karar verdi

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İspanyol basını, Lionel Messi'nin Barcelona'da kalacağını iddia etti. Arjantinli yıldızın babasının Bartomeu ile görüşmesinin ardından bu kararın çıkabileceği konuşuluyor.

Lionel Messi'nin geleceği merakla beklenirken İspanyol basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

Marca'nın haberine göre, daha önce takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve antrenmanlara çıkmayan Lionel Messi, kararından dönebilir.

Lionel Messi takımdan ayrılmak istediğini kulübe yazılı bir metinle iletmişti. Ancak yıldız futbolcu takımdan bedelsiz ayrılmayı düşünürken Barça cephesi bunu kesin bir dille reddetmiş ve konunun mahkemeye taşınabileceği konuşulmuştu. Ancak Messi'nin Barcelona ile davalık olmak istemediği ve dostça takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyor.

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptığı görüşmenin ardından oyuncunun takımda kalma olasılığı artarken ikilinin Messi'ye yönelik yeni bir kontrat şartları üzerinde görüştüğü bildirildi. Buna göre Barcelona, Messi'nin sözleşmesini mevcut şartlara bağlı olarak 2022 yazına kadar uzatmak istiyor. Ancak bu anlaşma gerçekleşirse oyuncunun 2021 yazında takımdan bedelsiz ayrılma hakkı da olacak.

Öte yandan Lionel Messi'yi kadrosuna katmak isteyen Manchester City ile Paris Saint-Germain de bu transferde hukuki zorluğa düşmek istemiyor. İki kulüp de oyuncunun sözleşmesinin bitmesini ve bedelsiz transfer edilmesini istiyor.

Bu gelişmelerin ardından Lionel Messi'nin Barcelona'da kalmaya sıcak baktığı ancak kesin kararın önümüzdeki günlerde verileceği konuşuluyor.