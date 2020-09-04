Lionel Messi Barcelona'da kaldığını açıkladı

Dünya futbolunun bir numarası olarak gösterilen Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Barcelona'da kalacağını duyurdu.
İşte yıldız futbolcunun açıklaması:
"Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam olarak felakett! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim! Burada kalacağım çünkü başkan ayrılmamın tek yolunun bonservisime 700 milyon euro verilmesinden geçtiğini söyledi. Ama bu imkânsız bir şey. Bir diğer yol ise olayı mahkemeye taşımaktı. Ama sevdiğim bir kulübe, Barça'ya, bunu asla yapamam."
"HOKKABAZLIK YAPIYORLAR"
"Benim için çok zor bir yıl oldu. Antrenmanlarda, maçlarda ve soyunma odasında çok acı çektim.
Başkan sürekli bana sezon sonunda gitmek isteyip istemediğim konusunda karar verebileceğimi söyledi ama sözünü tutmadı. Bir süredir hiçbir proje ve hiçbir şey olmadı. İşler devam ettikçe hokkabazlık yapıyor ve delikleri kapatıyorlar."
Paris Saint-Germain'in sözleşmesini yenilemediği forvet Eric Maxim Choupo-Moting için Fenerbahçe ihtimali gündeme geldi.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların, Leicester City'nin 22 yaşındaki ön liberosu Hamza Choudhury ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin gelecek sezon kadroda düşünmediği futbolcu için Galatasaray yönetimi, “Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün” mesajını gönderdi.
Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin transferi neden ağırdan aldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli haricinde yeni bir golcüyle anlaşmadan Kosovalı forvetin transferine onay vermeme kararı aldı. Konuyla ilgili yakın zamanda kötü örnekler yaşayan Fenerbahçe; Fernandao, Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle gönderse de bu oyuncuların yerine doğru takviyeler yapamamış, transferler takıma geç dahil olmuştu.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın, bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı askıya alınan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için yeniden girişimlere başlandığı iddia edildi.