Lionel Messi 2020'nin son maçında oynamayacak

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Diego Costa'da son dakika gelişmesi! Fener ve Cimbom'a müjde Diego Costa'da son dakika gelişmesi! Fener ve Cimbom'a müjde Atletico Madrid, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

G.Saray'dan Hagi'nin prensine kanca G.Saray'dan Hagi'nin prensine kanca Genç yetenek avında olan Galatasaray, aradığı yıldız adayını Romanya'da buldu.



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• Galatasaray, Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Leonard Malaele'yi radarına aldı.

• İdari Direktör Şükrü Hanedar, görüşmeleri sonlandırmak için haftaya Romanya'ya çıkarma yapacak.

Galatasaray Diego Costa transferini işte böyle bitirecek Galatasaray Diego Costa transferini işte böyle bitirecek Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.



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• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.

• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.

Fener'in kanatlarını uçurmaya geliyor Fener'in kanatlarını uçurmaya geliyor İspanyol basını, son 4 yılda 5 takım gezen ve şu an boşta olan Jese Rodriguez ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü yazdı.

Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi belli oldu Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi belli oldu İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi.