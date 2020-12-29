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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 15:13
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Lionel Messi 2020'nin son maçında oynamayacak

Lionel Messi 2020'nin son maçında oynamayacak

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İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona evinde Eibar'ı konuk ediyor.

Barcelona, 2020 yılını evinde kapatıyor. Katalan ekibi ligin 16. haftasında Eibar karşı karşıya gelecek.

Lider Atletico Madrid'in 8 puan gerisinde beşinci sırada yer alan Barça, yılın son maçını kazanarak moral bulmak istiyor.

Camp Nou'da saat 21.15'te oynanacak maç öncesi Barcelona'da kadro açıklandı. Bordo-mavili ekipte Lionel Messi, Gerard Pique, Sergi Roberto ve Ansu Fati sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Jordi Alba ise kart cezalısı durumunda.

Sakatlığını atlatan Dembele ise kadroya dahil edildi.

Sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek ve Ocak ayında takımlarla transfer görüşmesi yapabilecek olan Lionel Messi, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 18 maçta 10 gol, 3 asist üretti.

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona evinde Eibar'ı konuk ediyor.

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