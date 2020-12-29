Lionel Messi 2020'nin son maçında oynamayacak

Barcelona, 2020 yılını evinde kapatıyor. Katalan ekibi ligin 16. haftasında Eibar karşı karşıya gelecek.
Lider Atletico Madrid'in 8 puan gerisinde beşinci sırada yer alan Barça, yılın son maçını kazanarak moral bulmak istiyor.
Camp Nou'da saat 21.15'te oynanacak maç öncesi Barcelona'da kadro açıklandı. Bordo-mavili ekipte Lionel Messi, Gerard Pique, Sergi Roberto ve Ansu Fati sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Jordi Alba ise kart cezalısı durumunda.
Sakatlığını atlatan Dembele ise kadroya dahil edildi.
Sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek ve Ocak ayında takımlarla transfer görüşmesi yapabilecek olan Lionel Messi, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 18 maçta 10 gol, 3 asist üretti.İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona evinde Eibar'ı konuk ediyor.
Atletico Madrid, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Genç yetenek avında olan Galatasaray, aradığı yıldız adayını Romanya'da buldu.
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• Galatasaray, Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Leonard Malaele'yi radarına aldı.
• İdari Direktör Şükrü Hanedar, görüşmeleri sonlandırmak için haftaya Romanya'ya çıkarma yapacak.
Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.
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• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.
İspanyol basını, son 4 yılda 5 takım gezen ve şu an boşta olan Jese Rodriguez ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü yazdı.
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi.
Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.