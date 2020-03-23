Linnes'in eşi gitmek istiyor

Galatasaray'da forma giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen sosyal medya hesabında taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.
Koronavirüs sebebiyle endişeli olduğunu söyleyen Elisabeth Haugen Norveç'e gitmek istediğini ifade etti.
Ailesinin Norveç'te yaşadığını belirten Haugen, "Norveç'e gitmek istiyorum. Ailem orada yaşıyor. Eğer hasta olurlarsa onlara yardım etmek istiyorum. Bana ya da Martin'e bir şey olmasından endişe ediyorum. Çocuklarımıza kim bakacak?" ifadelerini kullandı. (ajansspor)
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Galatasaray'da forma giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen sosyal medya hesabında taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.
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