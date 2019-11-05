Linnes'e vize çıktı

AKŞAM

GALATASARAY’DA sezon başında takım kadrosunun dışında kalan ve lisansı çıkartılmayan Martin Linnes, Ocak ayında geri dönmeye hazırlanıyor. Eşiyle birlikte bütün maçları tribünden izleyen ve idmanları hiç aksatmayan Linnes’in, devre arası için Fatih Hoca’dan da onay aldığı belirtildi. İdmanlardaki çalışkanlığı ve performansıyla göz dolduran Norveçli oyuncu, son iki yılda kazanılan şampiyonluklarda önemli bir katkı sağlamıştı. Fatih Terim’in fedakarca çalışan oyuncusunu ödüllendirmek istediği de vurgulandı.