'Limitimiz 116 milyon TL'

AKŞAM

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, “Bizim harcama limitimiz 496 milyon. Bu 474 milyona yüzde 30 koyduğunuz zaman 616 milyon yapar. Biz 616 milyon değil, 496 milyon harcamışız. Bizim daha 136 milyon TL sapma hakkımız var. Ocak ayında 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz. Ancak yapmayız, merak etmeyin. Çünkü zaten paramız yok. Oyun oynanırken, bu kuralı birden bire değiştirirseniz hem de dediğim gibi resmi yazıyı beklemeden değiştirirseniz biz burada dururuz. Bundan kim yararlanıyor? Antalyaspor açıklama yaptı ki en az limit Antalya’da, ben değil dedi. Beşiktaş açıklama yaptı, Kasımpaşa da. Biz de şaşırdık. Kim?“ diye konuştu.

OYUNCULARLA SORUNU YOK

Başkan Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim’in kadro yapılanmasında ocak ayını işaret etmesiyle ilgili “Hocamın söylemleri yanlış anlaşılıyor. Ben de yorumları okuyorum. Onlar da kendilerine göre haklı, hocam da haklı. G.Saray bir yapılandırma anlaşmasında. Bunu unutmamak lazım. Ha yapılandırma anlaşmasına aldırmayıp kırmızı ışıkta geçebilirsin ama kaza olursa sorumlusu sensin. Bu süreçte farkındaysanız 1-2 yıldız oyuncu aldık. Doğru veya yanlış transfer. Ben buna karışamam. Bir çiçeği alırsınız bir yerde çok kaliteli durur, bir yerde yarım metre oynatırsanız solar.. Ben burada oyuncu izleme ekibini, teknik ekibi suçlayamam. Bazıları tutmayabiliyor. Hoca ile futbolcular arasında hiçbir sorun yok.”

SORUMLULUK KESİNLİKLE BENİM

Cengiz, “G.Saray güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir, ortalık karanlık görünebilir bu gayet doğal. Ancak güneş orada, o işte G.Saray. Ocakta da olur, haziranda da olur, G.Saray’da transfer bitmez. Hoca da bir taraftar. Biz ne kadar üzülüyorsak, hoca belki de bizden fazla üzülüyor. Çünkü teknik sorumlu. Ancak ne olursa olsun sorumluluk bendedir. Her branşta ben teknik olarak asla karışmasam da kusursuz sorumluluk ilkesi gereği sorumluluk bendedir. G.Saray da dünyada büyük bir marka. Biz 5 tane de 6 tane de yesek, 7 tane de atsak 5 tane de atsak hiçbir şey fark etmiyor. Altın yere düşmekle hiçbir şey kaybetmez” dedi.

NEDEN YÜZDE 40’A ÇIKARDINIZ

CENGİZ: “G. Saray Diagne ve Falcao’yu aldı paraları harcadı’ deniliyor ve bunu da sürekli söyleyenler var. Peki ben söylüyorum; biz TFF’nin harcama limitleri içindeyiz. Peki bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede. G.Saray’a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40’a çıkardınız?”

ALLAH KİMSENİN EVİNE HACİZ DÜŞÜRMESİN

DURSUN Özbek’in haciz ve ipotek koydurma ihtimali nedeniyle Florya’nın tapusunu almakta acele ettiklerini dile getiren Cengiz, “ Aylardır Florya’nın tapusuna konsantreydik. Şükürler olsun gidip aldık. Ama eski yönetimler G.Saray’a fi ziki, mali zarar vermeye kalkarlarsa bana teslim edilmiş bu emaneti ölümüne savunurum bunu da herkes bilsin. Her şeyle uğraşanlar neden divanda bize hacizlerin ne olduğunu sormuyor. Şu anda faizle birlikte 102 milyon lira haciz var. Daha da gelecek. İcra değil, haciz. Allah kimsenin evine, ocağına haciz düşürmesin. Görüşmeler sürüyor, biz bunu sulh yoluyla halletmeye çalışıyoruz. Gündemim de sadece bu var “ değerlendirmesinde bulundu

90 DAKİKA KOŞACAK

KENDİ dönemlerinde Falcao’nun yüksek ücret aldığını belirten Cengiz, “Bizim dönemimizde maaş bağlamında Falcao öyle ama bir dünya yıldızı. Bizden elde edeceği ücret, kendisine teklif edilenlerin çok çok çok altında. Umarız hırsıyla 90 dakika koşacak hale gelir.” dedi.

ÜÇRETLER DÜŞECEK!

CENGİZ: “Bir tek Babel’e imza parası ödedik. Oyuncuları bonservissiz aldık. Politikamız, alınan ücretleri kesinlikle düşürmek. Bunu çok altlara çekmek. Bize göre şu anda hala yüksek. Bir futbolcumuzun bize maliyeti 28, birinin 26, birinin 24, birinin 22 milyon lira. Bunu yapacağız”

SAYGI İSTİYORUM

CENGİZ, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yaşadığı gerginlikle ile ilgili “Herkes görevini yapmalı. İlla da birisinden bir şey beklenmemeli. G.Saray, belli bir kültürün ve camianın takımıdır. Ben sükunet, suhulet ve saygı istiyorum. Saygılı olmayı diliyorum” dedi.

TARAFTARI TEBRİK EDERİM

CENGİZ, PSG ileoynadıkları maçtan önce taraftarlarının saldırıya uğradığını belirterek, şunları kaydetti: “Bizi üzen şey seyircilerimize yapılan saldırı ve baskıydı. Kendilerine yapılan o haince saldırıya gösterdikleri haklı reaksiyon için taraftarlarımızı tebrik ederim.”