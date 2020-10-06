Lille'in kaptanı Jose Fonte, koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun karantinaya alındığı belirtildi.
Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe yurt dışı dernekleri, transfer döneminde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turunun maç programı belli oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, kulübün işine son verdiği 27 yıllık maskotun maaşını karşılamayı teklif etti.
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) oynanan birinci tur karşılaşmasında şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.