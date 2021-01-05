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aksam.com.tr
  • 05 Ocak 2021 Salı 08:10
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Lille, Zeki Çelik'in bonservisini belirledi

Lille, Zeki Çelik'in bonservisini belirledi

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Lille kulübü, Zeki Çelik'i isteyen Roma'ya bonservisinin 15 milyon euro olduğunu belirtti.

Fransa'nın Lille kulübünde gösterdiği performansla parmak ısırtan Zeki Çelik'e Roma'nın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi.

İtalyan Sky'ın haberine göre Zeki Çelik'i Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Roma'nın Lille ile pazarlık masasına oturduğunu takipçilerine duyurdu. Lille kulübünün Zeki Çelik için istediği bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olduğu ve bu rakam konusunda tarafların görüşme halinde olduğu ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Roma'da göreve yeni başlayan Genel Menajer Tiago Pinto'nun kulübün Ocak ayındaki transfer planlaması için bugünlerde kulüp binasında olduğu belirtiliyor.

Lille'de 2023'e kadar sözleşmesi olan Zeki Çelik, 2018 yazında TFF 1. Lig kulübü İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon euroya transfer edilmişti.

Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

(Sporx)

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