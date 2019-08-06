Lille, Yusuf Yazıcı'yı açıkladı

Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada A Milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. bonservis konusunda ise bilgi verilmedi
Dün sağlık kontrollerinden geçen Yusuf Yazıcı, gece yarısı ise formayı giyerek poz vermişti
Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Lille Kulübü'nün CEO'su Marc Ingla: "Yusuf Yazıcı'nın imzası Lille için mükemmel. Kulüp için çok önemli bir operasyondu. Yusuf genç yaşına rağmen ülkesinde çok popüler ve ünlü bir oyuncu. Trabzonspor'un lideriydi. Yusuf Yazıcı'nın harika bir tekniği var. Gelecek sezon kadromuzu zenginleştirecek. Kalitesini erkenden göstereceğine eminiz ona hoş geldin diyorum" dedi
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Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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