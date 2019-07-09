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  3. Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yaptığı teklifi arttırdı

Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yaptığı teklifi arttırdı

Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yaptığı teklifi arttırdı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yaptığı teklifi yükselttiği belirtildi.

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak isteyen Lille, bordo-mavili kulübe yeni bir teklif yaptı.

Lille'in Yusuf Yazıcı için 17 milyon euro net, 3 milyon euro bonus şeklinde önerisine olumsuz yanıt almasının ardından Trabzonspor'a yeni bir teklif götürdüğü iddia edildi.

20 MİLYON EUROYA YÜKSELTTİ

Fransa basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi, Yusuf için Trabzonspor'a bu kez 20 milyon euro artı bonus şeklinde bir teklif yaptı.

"YUSUF BİZE GELMEK İSTİYOR"

Yusuf Yazıcı hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Lille Başkanı Gerard Lopez ise "Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğimiz doğru. Teknik kapasitesi, yaşı, sahip olduğu potansiyel ve burada oynama arzusu, onun transferini cazip kılıyor. Yusuf Yazıcı gerçekten buraya gelmek istiyor ancak kulübüyle henüz anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.

LAZIO DA TALİP

Lazio, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istemesine karşın kaynak için Milinkovic-Savic'in satışını bekliyor.  (Sporx)

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