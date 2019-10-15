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  3. Lille ve milli takımdaki performansıyla dikkat çeken Zeki Çelik, Milan'ın takibinde

Lille ve milli takımdaki performansıyla dikkat çeken Zeki Çelik, Milan'ın takibinde

Lille ve milli takımdaki performansıyla dikkat çeken Zeki Çelik, Milan'ın takibinde

Kariyerini Fransa'nın Lille takımında sürdüren ve A Milli Takım'da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Zeki Çelik, Milan'ın takibinde.

İtalyan devinin yetkilileri, Milli takımın Fransa ile oynadığı maçta Zeki Çelik'i izledi.

Milan'ın, Lille'de oynadığı karşılaşmalarda da oyuncuyu takip edeceği belirtildi.

İtalyan medyasında çıkan haberde, Milan'ın sağ kanat oyuncularından Calabria'nın takımdan ayrılması beklenirken; Conti'nin performansının yeterli bulunmadığı belirtildi.

Bu bölge için alternatif arayışında olan Milano ekibinin, Zeki Çelik için 20 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.

Sezon başı Lille'den Leao'yu transfer eden kırmızı siyahlıların, Fransız kulübüyle iyi ilişkiler içinde olduğu ve Zeki Çelik'i de kadrosuna katabileceği belirtiliyor.

(TRT Spor)

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