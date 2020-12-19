  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Lille, Merlyn Partners'a satıldı

Lille, Merlyn Partners'a satıldı

Paylaş

AA

Merlyn Partners şirketi, Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez'in sahibi olduğu Fransa Ligue 1 kulübü Lille'i satın aldı.

Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille Kulübü, el değiştirdi.

Lille'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün mülkiyeti, Gerard Lopez'e ait Victory Soccer şirketinden Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e geçti.

Devrin gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Marc Ingla'nın ise üst yöneticilik görevinden ayrılacağı ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği belirtildi.

Kulübün başkanlığına, daha önce Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını üstlenmiş Olivier Letang getirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Adem Ljajic'e bir darbe de ailesinden
Adem Ljajic'e bir darbe de ailesinden

Adem Ljajic'e bir darbe de ailesinden

Yazarlar, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı: Futbolun adaleti bu
Yazarlar, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı: Futbolun adaleti bu

Yazarlar, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı: Futbolun adaleti bu

F.Bahçe'ye stoper geliyor!
F.Bahçe'ye stoper geliyor!

F.Bahçe'ye stoper geliyor!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Çakar'dan olay yorum: Ezik!
Çakar'dan olay yorum: Ezik!

Çakar'dan olay yorum: Ezik!

Ahmet Çakar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim'in kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan olayları değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim sözleri: Ortalığı yıkmıştır
Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim sözleri: Ortalığı yıkmıştır

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim sözleri: Ortalığı yıkmıştır

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Ljajic-Vida operasyonu
Beşiktaş'ta Ljajic-Vida operasyonu

Beşiktaş'ta Ljajic-Vida operasyonu

Beşiktaş, maliyetleri yıllık 7 milyon euro olan Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yı gönderiyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef ara transferde bu oyuncuların bonservisinden 10 milyon euro elde etmek.

Beşiktaş'tan 4 imza!
Beşiktaş'tan 4 imza!

Beşiktaş'tan 4 imza!

Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.

Terim kırmızı kart gördü, ağzına geleni söyledi
Terim kırmızı kart gördü, ağzına geleni söyledi

Terim kırmızı kart gördü, ağzına geleni söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!” ifadelerini kullandı.

Aydın Türkmen yazdı: Seri sonu
Aydın Türkmen yazdı: Seri sonu

Aydın Türkmen yazdı: Seri sonu

AKŞAM Spor yazarı Aydın Türkmen, Galatasaray'ın dün akşam 2-1 mağlup olduğu Fatih Karagümrük maçını yazdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.