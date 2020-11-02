Lille ile Lyon karşılıklı gollerle berabere kaldı

Ligue 1'in 9. haftasında Lille, Lyon'u konuk etti.
Lille'de Burak Yılmaz ile Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 67. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna dahil oldu.
Lille mücadelede golü erken buldu. 22. dakikada Jonathan Bamba takımını 1-0 öne geçirirken bu golün asisti Burak Yılmaz'dan geldi.
41. dakikada ise Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi.
İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci devresinde başka gol olmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Öte yandan Lyon'da forma giyen eski Beşiktaşlı Marcelo, 50. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
1-1'lik beraberliğin ardından Lille 19 puana ulaştı. Lyon ise puanını 14'e yükseltti.
Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi.
Türk basketbolunun efsane ismi 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor dünyası, 88 yaşında yaşamını yitiren Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit için taziye mesajı yayınladı.
Evinde Lyon ile kozlarını paylaşan Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Lyon'un beraberliği Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle geldi.
İngiltere Premier Ligi'nde haftanın haftaında Arsenal, Manchester Ünited'ı deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibin golü Pierre-Emerick Aubameyang'tan (penaltı) geldi.