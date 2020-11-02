Lille ile Lyon karşılıklı gollerle berabere kaldı

Evinde Lyon ile kozlarını paylaşan Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Lyon'un beraberliği Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle geldi.

Ligue 1'in 9. haftasında Lille, Lyon'u konuk etti.

Lille'de Burak Yılmaz ile Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 67. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna dahil oldu.

Lille mücadelede golü erken buldu. 22. dakikada Jonathan Bamba takımını 1-0 öne geçirirken bu golün asisti Burak Yılmaz'dan geldi.

41. dakikada ise Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci devresinde başka gol olmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Öte yandan Lyon'da forma giyen eski Beşiktaşlı Marcelo, 50. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

1-1'lik beraberliğin ardından Lille 19 puana ulaştı. Lyon ise puanını 14'e yükseltti.