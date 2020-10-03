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aksam.com.tr
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:10
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Lilian Thuram ve Patrice Evra'dan Fransa ve Fransa futboluna ırkçılık eleştirisi

Lilian Thuram ve Patrice Evra'dan Fransa ve Fransa futboluna ırkçılık eleştirisi

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AA

Fransa'da futbol milli takımının efsanevi eski oyuncuları Lilian Thuram ve Patrice Evra, ırkçılık konusunda Fransa'nın sınıfta kaldığını ifade eden açıklamalarda bulundu. Thuram, Fransa'da okullarda çocuklara yıllarca beyaz ırkın en üstün olduğunun öğretildiği eleştirisinde bulunurken; Evra ise fotoğraf karelerinde kendilerinin her zaman beyaz futbolcuların arkasında yer almak zorunda kaldığını söyledi.

Fransız Antilleri doğumlu siyahi oyuncu, Europe1'de katıldığı televizyon programında, ırkçılık sorununun üstesinden gelebilmek için bu konunun tarihinin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Irkçılık meselesiyle ilgili "Beyaz Düşünce" adlı bir kitabı da bulunan efsane oyuncu Thuram, var olan sistemin bir ırkın diğer ırklara üstünlüğüne üzerine inşa edildiğini belirtti.

Thuram, Fransa’da okullarda yıllarca çocuklara beyaz ırkın en mükemmel olduğunun öğretildiğini hatırlatarak, "İnsanları derilerinin renklerine göre sıralayan siyasi bir düşünce. Bir ırkın diğerlerinden üstün olduğu fikri, insanları bölmek için yapılmış bir kurgu." ifadesini kullandı.

Lilian Thuram, Fransa'yla 1998 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

"FRANSA FUTBOLUNDA IRKÇILIK VAR"

Diğer yandan, Fransa futbol milli takımının eski oyuncularından Patrice Evra da Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet’in "Futbolda ırkçılık yok ya da çok az var." ifadelerine sert tepki gösterdi.

Senegal kökenli Evra, Instagram hesabından yayımladığı 18 dakikalık videoda, futbolda da ciddi şekilde ayrımcılık olduğunu belirtti.

Patrice Evra, Fransa Milli Takım maçında.

Afrika kökenli futbolculara çok sayıda ırkçı hakaret içeren mektup geldiğini, hatta bazen içinde pislik bulunan kutular gönderildiğini aktaran Evra, Le Graet’in yaşananlardan haberdar olmadığını kaydetti.

Evra, ayrıca Fransız siyasi liderler milli futbol takımını Clairefontaine’i ziyaret ettiğinde çekilen fotoğraflarda beyaz futbolcuların her zaman liderlerin yanında bulunduğunu, kendilerinin ise arka sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Patrice Evra’nın bahsettiği fotoğraflar, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve mevcut Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yer aldığı şekliyle sosyal medyada paylaşılarak eleştirildi.

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