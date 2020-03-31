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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 07:26
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  • 31 Mart 2020 Salı 07:26

Ligue One yayıncı kuruluşu ödeme yapmayacak

Ligue One yayıncı kuruluşu ödeme yapmayacak

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Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşlarından Canal +'nın Nisan ayı ödemesini kulüplere yapmayacağını ilettiği iddia edildi.

Fransa Ligi yayıncı kuruluşlarından Canal +, Ligue 1 yönetimine koronavirüs sebebiyle lig maçlarının yayınlanmayacağı döneme ait ödemelerin kesinlikle yapılmayacağını açıkladı.

L'Equipe'in haberine göre Fransa Ligi'nin yayıncılarından Canal + Fransa Lig Birliği'ne ulaştırdığı mektupta maçların oynanmayacağı Nisan ayına yönelik ödemenin yapılmayacağını bildirerek, "Maçlar oynanmadığı için ödemeler askıya alınacaktır. Hükümetin kararı eğer maçların tekrar başlayacağını söylerse bu konu tekrar tartışılacak" ifadelerini içeren bir yazı gönderdi.

Yazıca Canal + bir banka olmadığını ve maçlar izlenmedikçe kaynak yaratamayacaklarını belirten yazıda, "Yapılan sözleşmede maçlar oynanmadığında ödeme yapılacağına dair bir ibare yok. Bizler sözleşmenin gereğini eksiksiz olarak yerine getiriyoruz." ifadelerinin de yer aldığı ifade edildi.

Canal +'ın maçların oynanmayacak olan Nisan ayında yapmayacağını belirttiği ödemenin 110 milyon euro olduğu da haberin devamında yer aldı.

Fransa Ligue 1'i beIN Sports ile ortak olarak yayınlayan Canal +, 2016-2020 yıllarını kapsayacak yayın ihalesinde kulüplere 762 milyon euro ödeneceğine dair sözleşmeye birlikte imza atmıştı.

(Sporx)

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Yayıncı kuruluş ödeme yapmayacak
Yayıncı kuruluş ödeme yapmayacak

Yayıncı kuruluş ödeme yapmayacak

Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşlarından Canal +'nın Nisan ayı ödemesini kulüplere yapmayacağını ilettiği iddia edildi.

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