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aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 00:29
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Ligue 1'de ilk maçına çıkan PSG, deplasmanda Lens'e 1-0 mağlup oldu

Ligue 1'de ilk maçına çıkan PSG, deplasmanda Lens'e 1-0 mağlup oldu

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi.

Kylian Mbappe dahil 7 futbolcusu koronavirüse yakalanan PSG, Bollaert-Delelis Stadı'nda Lens'in konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Ignatius Ganago'nun 57. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen sezonun şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'de 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı.

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PSG sezona mağlubiyetle başladı
PSG sezona mağlubiyetle başladı

PSG sezona mağlubiyetle başladı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi.
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