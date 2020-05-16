Ligler ne zaman açılıyor? Maçlar ne zaman başlayacak, Temmuz'da mı başlayacak?

Maçlar ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ilk olarak seyircisiz oynan maçlar akabinde tamamen ertelenmişti. Normalleşme sürecine girilen bu dönemde maçların da başlayıp başlamaycağı merak konusu. Sporseverler liglerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Nihat Özdemir açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte güncel bilgiler...

Nihat Özdemir'in lig açıklamaları futbolseverler tarafından yakındna takip ediliyor. Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeni ile ligler ertelenmişti. Normalleşme sürecinde maçların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sorumluluğun federasyonda olduğu belirtilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ise bugün gündeme ve liglere dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..

LİGLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

“Liglerin 12 Haziran'da yeniden başlama kararı, tek başımıza aldığımız bir karar değil.

Biz UEFA'nın bir parçasıyız. Mutlaka UEFA'nın görüşleri çok önemlidir. UEFA bize diyor ki, yapılabilirse temmuz ayı sonuna kadar bu maçları tamamlayın.

Sayın Bakanımız Kasapoğlu'yla toplantı yaptık. Herkesin görüşü 'Maçlar haziran ayında oynanabilir mi?' şeklindeydi. Yani karar bir istişare ile alındı ama birçok olasılık var. Biz de zaten 'şimdilik' diye karar aldık. Elimizde 10'a yakın senaryo var.

Alternatiflerimize göre lige temmuz ayı ortası da başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz.

Peki nihai kararı verirken neye bakacağız, koronavirüsün gidişatına... Bence bizde bu süreç çok iyi gidiyor. En iyi durumda olan ülkelerin başında çok şükür Türkiye geliyor.

Zaman açısından sıkıntımız yok, koronavirüs süreci de iyi gidiyor. Belki temmuz ayındaki maçlarımızı seyircili oynayacağız.

Birçok ülke bizden çok çok kötü durumda olmasına rağmen liglerin yeniden başlama tarihlerini ilan ettiler.

Sağlık Bakanımız ile görüştük, kendisine durumu anlattım ve 12 Haziran'da başlamak istediğimizi söyledim, biz duramayız dedim.

Sağlık Bakanımız da bize ‘siz özerk bir kurumsunuz, kararınızı alabilirsiniz, elinizdeki protokol çok iyi, başınız sıkıştığı zaman bana danışabilirsiniz’ dedi.

Basketbol, voleybol ve hentbolda takımlar ligin tamamlanmasını istedi, bizde öyle değil. Takımlarımız ligin oynanarak tamamlanmasını istiyor.

Her kulüp kendi çıkarlarına uygun kararın alınmasını istiyor. Adil olsunlar, şeffaf olsunlar.

Ligde kalma konusunda endişesi olan bazı takımlarımız ve bazı teknik direktörlerin 'ligler oynanmasın' talebi var."