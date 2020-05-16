Ligler ne zaman açılıyor? Maçlar ne zaman başlayacak, Temmuz'da mı başlayacak?

Nihat Özdemir'in lig açıklamaları futbolseverler tarafından yakındna takip ediliyor. Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeni ile ligler ertelenmişti. Normalleşme sürecinde maçların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sorumluluğun federasyonda olduğu belirtilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ise bugün gündeme ve liglere dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..
LİGLER NE ZAMAN AÇILIYOR?
“Liglerin 12 Haziran'da yeniden başlama kararı, tek başımıza aldığımız bir karar değil.
Biz UEFA'nın bir parçasıyız. Mutlaka UEFA'nın görüşleri çok önemlidir. UEFA bize diyor ki, yapılabilirse temmuz ayı sonuna kadar bu maçları tamamlayın.
Sayın Bakanımız Kasapoğlu'yla toplantı yaptık. Herkesin görüşü 'Maçlar haziran ayında oynanabilir mi?' şeklindeydi. Yani karar bir istişare ile alındı ama birçok olasılık var. Biz de zaten 'şimdilik' diye karar aldık. Elimizde 10'a yakın senaryo var.
Alternatiflerimize göre lige temmuz ayı ortası da başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz.
Peki nihai kararı verirken neye bakacağız, koronavirüsün gidişatına... Bence bizde bu süreç çok iyi gidiyor. En iyi durumda olan ülkelerin başında çok şükür Türkiye geliyor.
Zaman açısından sıkıntımız yok, koronavirüs süreci de iyi gidiyor. Belki temmuz ayındaki maçlarımızı seyircili oynayacağız.
Birçok ülke bizden çok çok kötü durumda olmasına rağmen liglerin yeniden başlama tarihlerini ilan ettiler.
Sağlık Bakanımız ile görüştük, kendisine durumu anlattım ve 12 Haziran'da başlamak istediğimizi söyledim, biz duramayız dedim.
Sağlık Bakanımız da bize ‘siz özerk bir kurumsunuz, kararınızı alabilirsiniz, elinizdeki protokol çok iyi, başınız sıkıştığı zaman bana danışabilirsiniz’ dedi.
Basketbol, voleybol ve hentbolda takımlar ligin tamamlanmasını istedi, bizde öyle değil. Takımlarımız ligin oynanarak tamamlanmasını istiyor.
Her kulüp kendi çıkarlarına uygun kararın alınmasını istiyor. Adil olsunlar, şeffaf olsunlar.
Ligde kalma konusunda endişesi olan bazı takımlarımız ve bazı teknik direktörlerin 'ligler oynanmasın' talebi var."
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
AKŞAM yazarları, futbol takımlarinda son dönemde patlama yapan vakaları değerlendirdi.
Ataman: “Euroleague, sezon tamamlanırsa yüzde 15, tamamlanmazsa yüzde 20 şartı getirdi. Anadolu Efes'in bütün oyuncuları da bunu imzaladı. Antrenörler ise bu kapsamın dışında tutuldu.”
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den ciddi teklifler var.
Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın 1 yıl daha kadrosunda tutmak istediği Mario Lemina, kulübü Southampton'a “Galatasaray'da çok mutluyum. Burada tamamen futbola odaklandım ve kendimi buldum. Bırakın Galatasaray'da kalayım” resti çekti.