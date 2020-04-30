Ligler 5 Haziran'da başlıyor

AKŞAM | Özel Haber
Belçika, Hollanda ve Fransa koronavirüs nedeniyle ligleri iptal etti. Bu flaş kararlar sonrası gözler tamamen Süper Lig’in durumuna çevrildi. Kulüpler Birliği, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantı sonrası ligleri 12 Haziran’da başlatmayı hedeflediklerini açıklamıştı. TFF yönetimi ise yeni bir plan belirledi. TFF, ligleri şartların el vermesi durumunda 5 Haziran’da seyircisiz oynatmayı düşünüyor. Hafta içerisinde de maçlar oynanacak. Statlarda ise mümkün olduğunca az sayıda personel çalışacak. Takımlar bu durumda mayıs ayı içerisinde çalışmalara başlayacak. Son karar Bilim Kurulu ile yapılacak toplantı sonrası verilecek. Bu kritik toplantının mayıs ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran’da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
Adı Fenerbahçe'yle anılan Hırvat teknik adam Bjelica'nın Dinamo Zagreb'te ne kadar kazandığını bir dönem kulübün etkili isimlerinden Zdravko Mamiç açıkladı.
Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...
Fenerbahçe'de bu sezon basketbolda THY Euroleague'de ve ligde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.
Portekizli kanat oyuncusunun yeniden Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Menajeri Balde, “Somut bir şey yok” dese de Avrupa basınına göre bu transfer tamamlanacak.