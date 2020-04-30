  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Nisan 2020 Perşembe 13:41
  • |
  • 30 Nisan 2020 Perşembe 13:47

Ligin olduğu gibi tescil edilmesine karar verildi

Ligin olduğu gibi tescil edilmesine karar verildi

Paylaş

Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG'yi şampiyon ilan etti.

Koronavirüs salgını sonrasında Fransa Ligue 1 de tatil edilirken, önemli bir karar çıktı. Ligde sıralama olduğu gibi değerlendirildi ve lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi.

L'Équipe'in duyurduğu habere göre, 27 hafta sonunda 68 puanla lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyonluk kupasını alırken, Marsilya ikincilik, Rennes ise üçüncülükle Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı.

Ligue 1 yönetiminin kararına göre, Ligin son sırasında bulunan Toulouse ile Amiens bir alt lige düşürüldü.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'a indirim görüşmelerinde şok

title

Fenerbahçe'den Gustavo için Lyon'a ret yanıtı

title

Galatasaraylı futbolcular Florya'da çalışacak

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Ve lig tescil edildi! İşte şampiyon
Ve lig tescil edildi! İşte şampiyon

Ve lig tescil edildi! İşte şampiyon

Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG'yi şampiyon ilan etti.

Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama
Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Galatasaray'ın yıldızlarından Sofiane Feghouli, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen tarihi zaferi anlattı. Geçen sezon Başakşehir'e attığı golle şampiyonluğu getirdi. Bu yıl da yükselen formuyla Aslan'ın kilit isimlerinden oldu. Cezayirli yıldız, ezeli rakibe karşı deplasmanda ulaştıkları galibiyetin hikayesini paylaştı.

Beşiktaş'tan transfer harekatı
Beşiktaş'tan transfer harekatı

Beşiktaş'tan transfer harekatı

Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.

Selçuk İnan kararını açıkladı! Bırakıyor mu?
Selçuk İnan kararını açıkladı! Bırakıyor mu?

Selçuk İnan kararını açıkladı! Bırakıyor mu?

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Lyon'a Gustavo yanıtı
Fenerbahçe'den Lyon'a Gustavo yanıtı

Fenerbahçe'den Lyon'a Gustavo yanıtı

Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan ve özverili oyunu ile taraftarların da beğenisini kazanan Luiz Gustavo'ya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon talip olmuştu. Sarı lacivertliler'de yönetim profesyonelliği ve tecrübesi ile takıma daha çok katkı vermesini beklediği Brezilyalı için Fransız kulübüne ret yanıtı verdi.

Beşiktaş'ın bütçesi 30 milyon Euro
Beşiktaş'ın bütçesi 30 milyon Euro

Beşiktaş'ın bütçesi 30 milyon Euro

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, hedefleri hakkında konuştu. Gelecek sezonki bütçeyi açıklayan siyah-beyazlıların teknik patronu, kalıcı başarılar yakalamak istediğini belirtti. Yalçın, bütçeyle ilgili olarak, "İçinde bulunduğumuz olanaklar, maddi değeri yüksek bir takım kurmamızı engelliyor. 2-3 yıl önce Beşiktaş takımının bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene bu rakam maksimum 30 milyon euro civarında olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcular Florya'ya
Galatasaraylı futbolcular Florya'ya

Galatasaraylı futbolcular Florya'ya

Ev antrenmanlarını yetersiz bulan futbolcular, Florya'da çalışmak için teknik heyetten izin istedi. Oyuncuların tesislerde aynı anda 4 kişiden fazla olmamak koşuluyla idman yapmasına müsaade edildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.