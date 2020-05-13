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aksam.com.tr
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:28
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  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:28

Lige verilen ara Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi

Lige verilen ara Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi

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Sportif sorunlardan uzak bir dönem geçiren yönetim, sportif direktör konusunu büyük ölçüde çözüme kavuştururken, ekonomik sıkıntılara da odaklanma fırsatı yakaladı.

Salgın nedeniyle lige verilen ara Fenerbahçe yönetiminin elini rahatlattı... Sarı lacivertliler böylece Ersun Yanal’ın istifası sonrası teknik direktör arayışını telaşa kapılmadan çözmek için yeterli zaman buldu. Ayrıca damien Comolli’den boşalan sportif direktörük koltuğuna Emre Belözoğlu’nu getirme konusunda da kesin karara varmış gibi gözüken sarı lacivertliler, faal futbolculuk yaşamını sürdüren Belözoğlu’nun transfer düşüncelerindeki tercihlerinden yararlanma fırsatını elde etti.

BORÇLAR TL’YE ÇEVRİLDİ

Transfer konusunu da rahatça ele alabilen Ali Koç ve ekibi, futbol ve basketbol branşlarının yarattığı stresten arınıp kulübün ekonomik sıkıntılarını çözmeye odaklandı.

Başkan Koç, sokağa çıkma yasağı olan günler dışında her gün kulübe gelerek, Fenerbahçe’nin geleceğiyle alakalı kararlara odaklanma fırsatı buldu. Yönetim ayrıca bu süreçte döviz cinsinden borçlarını Türk lirasına çevirdi.

(Hürriyet)

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