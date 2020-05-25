‘Lig iptal edilsin diye koronavirüs vakası uydurdular!‘

Meksika'da liglerin iptal edilmesinden önce lider konumda olan Cruz Azul'da başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, çok tartışılacak bir açıklama yaptı.
Alvarez, bir kulübün liglerin oynanmaması için takımda olmadığı halde koronavirüs vakaları olduğunu duyurduğunu söyledi.
Meksika'da federasyon, ilk 2 sırada yer alan Cruz Azul ve Leon'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine karar verdi fakat bu sezon şampiyon sayılmayacağını açıkladı.
Bu durum Cruz Azul Kulübü'nün hoşuna gitmezken başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, "Biz lige devam etmek istiyorduk ama istemeyenler vardı. Bir kulüp liglerin oynatılmaması için takımda koronavirüs vakası olduğunu uyduruyor. Bunun hangi takım olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim." dedi.
Alfredo Alvarez'in işaret ettiği takımın 3. sırada olan Santos Laguna olduğu iddia ediliyor. (Hürriyet)
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4. yıldız gönderme geldi. Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından tarihte bugün etiketiyle yaptığı paylaşımda 5 yıl önce kazanılan 4. yıldız için, kutlamalardan bir fotoğraf paylaştı.
İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... Todofichajes'in haberine göre milli yıldız La Liga yolcusu.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un geri dönüşüne yeşil ışık yaktığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.
Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmemesi kararı sonrası Meksika'da tartışmalar büyüdü.
THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.
Koronavirüs pandemisi sebeiyle maddi anlamda diğer kulüplerde olduğu gibi ciddi sıkıntı yaşayacak olan Galatasaray, iki mağripli yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı.