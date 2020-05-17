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aksam.com.tr
  • 17 Mayıs 2020 Pazar 16:17
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  • 17 Mayıs 2020 Pazar 16:17

'Lig başlamazsa kendimi 10. kattan aşağı atarım'

'Lig başlamazsa kendimi 10. kattan aşağı atarım'

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Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan olay açıklamalar. Liglerin yeniden başlatılmasını gerektiğini söyleyen Romen teknik adam “14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım” şeklinde konuştu...

Koronavirüs sürecinin hemen başında özel uçakla ülkesine giden gündemden düşmeyen Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan olay açıklamalar geldi.

Romen gazeteci Emanuel Roşu’ya açıklamalarda yapan Sumudica çarpıcı sözler kullandı.

Liglerin yeniden başlatılmasını isteyen Sumudica “Romanya’dan Türkiye’ye geri döndüm. 14 gün karantina sürem devam ediyor. 14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım” ifadelerini kullandı.

Sumudica, iki gün önce yaptığı açıklamada da Türkiye’ye dönerek sağlığını riske attığını söylemişti.

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