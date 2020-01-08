Lider Sivasspor savunmaya Vukovic'i alıyor

Sezonun ilk yarısına damga vuran Yiğidolar, gücüne güç katmaya devam ediyor. Kasımpaşa’dan Khalili ile her konuda el sıkışan Kırmızı- Beyazlılar, daha önce Konyaspor forması da giyen Vukovic’i alıyor.

Devre arası hazırlık kampını Belek’te sürdüren Lider Sivasspor bir yandan da kadrosunu takviye etmek adına çalışmalar içerisinde. Yiğidolar’ın önceliği orta saha mevkiiydi. Bu bölge için Mersin ve Kasımpaşa’dan eski öğrencisi Khalili’yi listesine alan Rıza Çalımbay mutlu sona ulaştı. Kırmızı-Beyazlılar, İstanbul ekibiyle sözleşmesini fesheden Khalili ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncuyla ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Yiğidolar’da asıl bomba ise stopere... Daha önce ülkemizde Konyaspor forması giyen, ardından da 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympiakos’a transfer olan Jagos Vukovic, Sivasspor’un listesine girdi.

Konya da istiyordu

Bonservisi elinde olan başarılı oyuncuyla önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanması bekleniyor. Adı yeniden Konyaspor’la da anılan Vukovic’in Sivasspor’dan gelen öneriye çok daha sıcak baktığı ifade edildi. Rıza Çalımbay’ın takımında görmeyi çok istediği Sırp savunmacının Yunan ekibiyle kontratı sona ermişti.

(Fanatik)