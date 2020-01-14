Lider Sivasspor kupada Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etti

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 22. ve 49. dakikalarda Mert Hakan, 28. dakikada penaltıdan Emre Kılınç ve 45+4. dakikada Yatabare'den geldi.
Malatyaspor'da Beşiktaş'a transferi gündemde olan Guilherme yedek kulübesinde başladığı maçın 2. yarısında oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe 14:00'da Malatya'da oynanacak.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, gribal enfeksiyon nedeniyle Kayserispor maçında takımın başında olamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Sivasspor, çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı.
Arjantin'in Velez kulübü, Galatasaray'ın 23 yaşındaki stoperi Luis Abram için yaptığı ikinci teklifi de reddetti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Süper Lig ekibi Başakşehir, Türkiye 2. Lig Beyaz Grub takımı Kırklarelispor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lık beraberlikle sonuçlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Antalya'da düzenlenen kış seminerinde yapılan teknik eğitimler sonrası çeşitli kararlar alarak, bazı kuralların uygulanmasında güncellemeye gitti.
Lorenzo Tonelli’yi kadrosuna katmaya hazırlanan Sampdoria, Jeison Murillo’yu Galatasaray’a gönderiyor.