Lider Sivasspor kupada Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etti

Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.