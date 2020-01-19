  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 20:57
  • |
  • 19 Ocak 2020 Pazar 21:02

Lider Sivasspor, Beşiktaş'ı deplasmanda devirmeyi başardı

Lider Sivasspor, Beşiktaş'ı deplasmanda devirmeyi başardı

Paylaş

Süper Lig’de lider Sivasspor, Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'de 18. hafta maçında Beşiktaş ve lider Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor'un kazanmasının ardından hem Beşiktaş hem de Demir Grup Sivasspor galibiyet için sahaya çıktı. İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanan zorlu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor oldu.

Demir Grup Sivasspor'un gollerini 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 45. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 33. dakikada Adem Ljajic'ten geldi.

Konuk ekip Demir Grup Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 67.dakikada Gökhan Gönül'e müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü. Pozisyonu kenara gelip izleyen hakem Ali Şansalan, Uğur Çiftçi'ye kırmızı kart gösterdi.

Bu galibiyetin ardından lider Demir Grup Sivasspor puanını 40'a yükseltti. Beşiktaş 10 puanda kaldı.

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, Demir Grup Sivasspor'da ise Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt gördükleri kartlar nedeniyle gelecek hafta oynama şanslarını kaybetti.

Süper Lig Puan Durumu

1- Sivasspor (40)

2- Başakşehir (36)

3- Trabzonspor (35)

4- Fenerbahçe (34)

5- Alanyaspor (32)

6- Galatasaray (30)

7- Beşiktaş (30)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Charles Itandje, Galatasaray'a gelemeden Liverpool'da nasıl dışlandığını ilk kez anlattı

title

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı farklı mağlup etti

title

Lukas Podolski, Antalya'ya geldi! Alman yıldız havalimanına iner inmez çay içti

Karda Rafting Heyecanı

SPOR GÜNDEMİ

Sivasspor mucizesi devam ediyor
Sivasspor mucizesi devam ediyor

Sivasspor mucizesi devam ediyor

Süper Lig’de lider Sivasspor, Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu.

'Taraftarlardan özür diliyoruz'
'Taraftarlardan özür diliyoruz'

'Taraftarlardan özür diliyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Karius'a büyük tepki
Karius'a büyük tepki

Karius'a büyük tepki

Beşiktaş'ta kritik Sivasspor maçının henüz başında Alman kaleci Loris Karius hatalı bir gol yedi.

'Bu haftada havlu atacak değiliz'
'Bu haftada havlu atacak değiliz'

'Bu haftada havlu atacak değiliz'

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında açıklamada bulundu.

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 2-1 yenerek zirve yarışına tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Larkin'in takımı, De Colo'nun takımını mağlup etti
Larkin'in takımı, De Colo'nun takımını mağlup etti

Larkin'in takımı, De Colo'nun takımını mağlup etti

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi.

Emre Akbaba yine sahnede
Emre Akbaba yine sahnede

Emre Akbaba yine sahnede

Galatasaray, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Denizlispor 2-1 mağlup etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.