Lider Sivasspor, Beşiktaş'ı deplasmanda devirmeyi başardı

Süper Lig’de lider Sivasspor, Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'de 18. hafta maçında Beşiktaş ve lider Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor'un kazanmasının ardından hem Beşiktaş hem de Demir Grup Sivasspor galibiyet için sahaya çıktı. İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanan zorlu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor oldu.

Demir Grup Sivasspor'un gollerini 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 45. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 33. dakikada Adem Ljajic'ten geldi.

Konuk ekip Demir Grup Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 67.dakikada Gökhan Gönül'e müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü. Pozisyonu kenara gelip izleyen hakem Ali Şansalan, Uğur Çiftçi'ye kırmızı kart gösterdi.

Bu galibiyetin ardından lider Demir Grup Sivasspor puanını 40'a yükseltti. Beşiktaş 10 puanda kaldı.

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, Demir Grup Sivasspor'da ise Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt gördükleri kartlar nedeniyle gelecek hafta oynama şanslarını kaybetti.

Süper Lig Puan Durumu

1- Sivasspor (40)

2- Başakşehir (36)

3- Trabzonspor (35)

4- Fenerbahçe (34)

5- Alanyaspor (32)

6- Galatasaray (30)

7- Beşiktaş (30)