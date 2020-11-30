Lider Milan, son sürat

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Romagnoli'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Kırmızı-siyahlılar, 27. dakikada Kessie'nin penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kessie, 38. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu ise gole çeviremedi.
İlk yarı, Milan'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin 2. yarısında başka gol olmayınca Milan, Fiorentina'yı 2-0 yenerek, puanını 23'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Fiorentina ise 8 puanla 16. sırada kalırken, ligde 5. yenilgisini aldı.
Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.
TOLGAY ARSLAN GOL ATTI UDİNESE, LAZİO'YU YENDİ
Ligin iddialı ekiplerinden Lazio ise konuk ettiği Udinese'ye 3-1 yenildi.
Karşılaşmadaki ilk golü 18. dakikada sezon başında Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan kaydetti. Udinese'de 45+3. dakikada Pussetto, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Udinese 71. dakikada Forestieri'nin golüyle skoru 3-0 yaparken, Lazio 74. dakikada Immobile ile penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye indirdi: 3-1.
Konuk Udinese, Lazio’yu 3-1 yenerek, puanını 10’a yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Lazio ise bu sezonki 3. yenilgisini alırken, 14 puanla 9. sıraya geriledi.
Ligde diğer maçta Bologna, Crotone'u 1-0 yendi.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, savaşarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier arasında gerginlik yaşandı.
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, bireysel hatalar sonucunda mağlup olduklarını söyledi.
Fenerbahçe karşısında alınan 4-3'lük galibiyette attığı 2 golle 3 puanın mimarlarından olan Vincent Aboubakar, maçın ardından "11'e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 4-3 galip geldiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın büyük bir coşku yaşadı.