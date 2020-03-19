SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Türkiye'de ligler ertelendi! İşte son durum... Son dakika: Türkiye'de ligler ertelendi! İşte son durum... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.

Galatasaray'dan erteleme açıklaması: ‘Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır‘ Galatasaray'dan erteleme açıklaması: ‘Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır‘ Liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray Kulübü bir açıklama yayımladı.

Lider kararı böyle yorumladı Lider kararı böyle yorumladı Süper Lig'in ertelenmesinden sonra lider Trabzonspor sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu

Liglerin ertelenmesi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama Liglerin ertelenmesi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu. Kararla ilgili Galatasaray cephesinden ilk açıklama Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi.

Galatasaraylı yönetici koronavirüs karantinasında Galatasaraylı yönetici koronavirüs karantinasında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, koronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındığı iddia edildi.

Boateng Beşiktaş'tan ayrılmak için izin istedi Boateng Beşiktaş'tan ayrılmak için izin istedi Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Boateng, siyah beyazlı yönetimle görüşerek bir süreliğine Türkiye'den ayrılmasının söz konusu olup olmadığını da sorduğu ortaya çıktı. İşte Boateng ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...