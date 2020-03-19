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aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 18:33
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 18:33

Lider kararı böyle yorumladı

Lider kararı böyle yorumladı

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Süper Lig'in ertelenmesinden sonra lider Trabzonspor sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği ile Corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında bir araya geldi, toplantı sonrası liglerin ertelendiği açıklandı.

Bu gelişmenin ardından Süper Lig’de lider durumda bulunan Trabzonspor, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Trabzonspor’un paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz.”

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.

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Lider kararı böyle yorumladı
Lider kararı böyle yorumladı

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