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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:34
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:34

Lider Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı

Lider Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı

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Son 3 haftada 7 puan kaydeden Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı.

TFF 1.Lig'in lideri Hatayspor, teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayırdığını duyurdu. 

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "?Teknik direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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