Lider Everton, ilk mağlubiyetini aldı

Southampton, ağırladığı Everton'ı Ward-Prowse'un 27 ve Adams'ın 35. dakikadaki golleriyle mağlup etti.
Everton'ın savunma oyuncusu Digne, 72. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Everton, 13 puanda kalsa da averajla liderliğini sürdürdü. Southampton ise puanını 10'a çıkardı.
BB Erzurumspor'un sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildiği maç sonrası bir Erzurumspor taraftarı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a ‘Vicdanınız rahat mı!' diyerek penaltı isyanında bulundu. Taraftarı basın mensupları sakinleştirdi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Bu sonuçla, Hamilton, Formula 1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu oldu.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Sakarya'daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.
Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Lig'de 6. haftada cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamazoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada "Bugün iyi bir galibiyet aldık" dedi.