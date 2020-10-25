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aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 20:03
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Lider Everton, ilk mağlubiyetini aldı

Lider Everton, ilk mağlubiyetini aldı

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AA

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton, Everton'ı 2-0 yendi.

Southampton, ağırladığı Everton'ı Ward-Prowse'un 27 ve Adams'ın 35. dakikadaki golleriyle mağlup etti.

Everton'ın savunma oyuncusu Digne, 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Everton, 13 puanda kalsa da averajla liderliğini sürdürdü. Southampton ise puanını 10'a çıkardı.

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