Lider Barcelona, rahat kazandı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 3 aylık aradan sonra başlayan La Liga'da lider Barcelona, ligin alt sıralarındaki Mallorca ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Barcelona, 2. dakikada Arturo Vidal ve 37. dakikada Martin Braitwaite'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarının 79. dakikasında Jordi Alba, uzatmaların oynandığı 93. dakikada da Lionel Messi ile farkı artıran Katalan ekibi sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Liderliğini koruyan Barcelona puanını 61'e çıkardı.
Mallorca ise 25 puanla 18. sırada kaldı.
Ligde, ikinci sırada olan Real Madrid (56), pazar akşamı sahasında Eibar'a karşı oynayacak.
TRİBÜNDEKİ BİR TARAFTAR SAHAYA GİRDİ
Diğer yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında La Liga'da maçlar seyircisiz oynanırken, yedek futbolcular eldiven takarak ve maske kullanarak tribünde oturdu.
Ancak salgınla ilgili alınan tüm önlemlere rağmen karşılaşmanın 54. dakikasında tribünde oturan bir kişi sahaya atladı.
Kısa bir süre duran maç, sahaya giren kişinin güvenlik görevlileri tarafından çıkartılmasıyla yeniden başladı.
Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Endülüs derbisinde Real Betis'e gol atan eski Galatasaraylı oyuncu Fernando ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ilk yarıda ortaya konulan futbolu sert bir dille eleştirdi.
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu TAV Airport Antalyaspor maçını değerlendirdi. Kara kartal'ın sezonu bıraktığı yerden devam etmediğinin altını çizen Dilmen, Sergen Yalçın'ın maça hazırlıksız yakalandığını belirtti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.