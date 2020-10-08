Lider Alanyaspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın yönetiminde futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman, taktik içeren çalışmalarla devam etti.
Milli takım kamplarında yer alan Efecan, Bakasetas, Tzavellas ve Bareiro idmana katılmadı. Turuncu-yeşilli takım maç hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, yarı final maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
PFDK, Marius Sumudica'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray'a, Fenerbahçe maçında stadyum dışından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen toplam 34 bin 500 TL'lik para cezasını onadı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını dile getirerek, "Ülke gündemini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, bu şekilde meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Bu tarz asılsız ve provokatif haberleri yapanların, Türk sporunun ve spor basınının değerine bilinçli olarak çok büyük zarar verdiğini söylemek durumundayım" ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Var ile anlaştı.