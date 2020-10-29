Lider Alanyaspor, Göztepe'ye bileniyor

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapmanın ardından, tam saha taktik ve yan top çalışmasıyla tamamlandı.
Aytemiz Alanyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Öte yandan antrenman öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla teknik ekip ve futbolcular tarafından Türk bayrağı açıldı.
Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, scout ekibinin başındaki Emre Utkucan'dan 6 farklı rapor istedi.
MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için en az 20'şer milyon Euro talep ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda istikrarı yakalayamazken orta sahada ise toplam 9 futbolcu değerlendirildi.
PFDK, Denizlispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'ya 2 maç ceza verdi.