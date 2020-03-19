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aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 10:57
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 10:57

Libertadores ve Sudamericana askıya alındı

Libertadores ve Sudamericana askıya alındı

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores ve Sudamericana kupalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Güney Amerika'nın iki büyük futbol turnuvası Libertadores ve Sudamericana'nın 5 Mayıs'a kadar askıya alındığı duyuruldu.

Kararın futbolcu, teknik heyet, hakem, yönetici, taraftar ve basın mensuplarının sağlıklarının korunması için alındığı vurgulanırken koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla herkesin gereken özeni göstermesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan CONMEBOL tarafından haziran ve temmuz aylarında düzenlenmesi planlanan 2020 Kupa Amerika'nın da salgın nedeniyle gelecek yıla ertelendiği açıklanmıştı.

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