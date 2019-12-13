Lewis Hamilton yeni sezon öncesi Ferrari ile görüşüyor

Formula 1'de 2020 sezonunun başlamasına epey süre var ancak söylentiler şimdiden yeni sezonun renkli geçeceğini gösteriyor.Formula 1 dünyası, büyük bir transfer ihtimalinin heyecanını yaşıyor.

Bu heyecanın nedeni ise 6 dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'un, Ferrari başkanı John Elkann'la görüşmesi. İtalyan basınına göre Elkann ile Hamilton yıl içinde iki kez biraraya geldi.

İngiliz pilotun Mercedes'le kontratının 2020 sezonu sonunda bitecek olmasının, bu ihtimali kuvvetlendirdiği ifade edildi. Ferrari'nin 4 kez dünya şampiyonu unvanlı sporcusu Sebastian Vettel'in, geçen sezon genç sürücü Leclerc'in gerisinde kalmasının da böyle bir kararı etkileyebileceği belirtildi.

Ferrari cephesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İcra Kurulu Başkanı Louis Camilleri, Elkann-Hamilton görüşmesini doğrularken, şampiyon pilotun Ferrari koltuğuna oturma ihtimalinin konuşulması için çok erken olduğunu ifade etti.

Formula 1'de 2019 sezonunu Mercedes şampiyon tamamlarken Lewis Hamilton da 6'ncı kez dünya şampiyonu olmuştu.

(TRT Spor)