Lewis Hamilton: Kimseyi kurtarmadım!

AKŞAM

Türkiye'de 7. şampiyonluğuna imza atan ve F1'de tarihin 1 numarası olan Hamilton'a İngiliz hükümetinin “Sir” unvanı vermesi tartışılıyor.

Büyük kahramanlıklar gösteren kişilere verilen bu unvan hakkında görüşü sorulan Hamilton ise şu yorumda bulundu: “Bu unvanı hak edecek bir şey yapmadım. Dünya çapındaki sağlık krizinin ortasında mücadele eden insanlar var. Şövalyelik unvanı sağlıkçılara yakışır. Ben kimseyi kurtarmadım.”

Guardian’a röportaj veren Mercedes pilotu, “George Floyd’u 8 dakika 30 saniye boyunca izledikten sonra duygularımı bastırdığımı anladım. Şampiyonluk harika ama bu gerçekten ne anlama geliyor? Irkçı olmamak yetmez. Irkçılık karşıtı olmalısın. F1’de tepki için diz çökmeyenler var. Bazıları ise başlangıçta diz çöktü ama alaycı bir şekilde ‘Bunu ne kadar süre yapmam gerekiyor?’ dedi.”