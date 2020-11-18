Lewis Hamilton: Kimseyi kurtarmadım!

Büyük kahramanlıklar gösteren kişilere verilen bu unvan hakkında görüşü sorulan Hamilton ise şu yorumda bulundu: “Bu unvanı hak edecek bir şey yapmadım. Dünya çapındaki sağlık krizinin ortasında mücadele eden insanlar var. Şövalyelik unvanı sağlıkçılara yakışır. Ben kimseyi kurtarmadım.”
Guardian’a röportaj veren Mercedes pilotu, “George Floyd’u 8 dakika 30 saniye boyunca izledikten sonra duygularımı bastırdığımı anladım. Şampiyonluk harika ama bu gerçekten ne anlama geliyor? Irkçı olmamak yetmez. Irkçılık karşıtı olmalısın. F1’de tepki için diz çökmeyenler var. Bazıları ise başlangıçta diz çöktü ama alaycı bir şekilde ‘Bunu ne kadar süre yapmam gerekiyor?’ dedi.”
Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.
Türkiye'de 7. şampiyonluğuna imza atan ve F1'de tarihin 1 numarası olan Hamilton'a İngiliz hükümetinin “Sir” unvanı vermesi tartışılıyor.
Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı. Koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'e 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Sarı-Kırmızılılar bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a samimi açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçıyla Ay-Yıldızlı ekibin başında 70. sınavına çıkacak. Bugün ülkece ondan ve ekibimizden zafer bekliyoruz.
Beşiktaş'ın 2009 şampiyonluğunda kilit rol oynayan Fabian Ernst, siyah-beyazlı yönetimi mutlu edecek bir teklifte bulundu.