Lewis Hamilton için yeni sözleşme vakti

İstanbul'da koşulan Türkiye Grand Prix'sini kazanarak kariyerinde 7. Dünya şampiyonluğunu elde eden ve Michael Schumacher'in rekoruna ortak olan Lewis Hamilton, takımı ile masaya oturuyor.
Bu yıl takımıyla sözleşmesi sona eren ancak Mercedes'te kalmak isteyen Büyük Britanyalı sporcu için konuşan takım patronu Toto Wolff, "Bir kaç gün içerisinde sözleşme görüşmeleri başlayacak" dedi.
BBC Sport'a konuşan Wolff, "7. sürücüler şampiyonasına geri döndüğünüzde, kontrat hakkında konuşamazsınız. Bu adaletli olmaz" dedi.
Lewis Hamilton ile aralarındaki bağın işten öte olduğunu vurgulayan Wolff, "Bu arkadaşlık ve karşılıklı güvene dayanıyor.
Görüşmeler sırasında bazen iki tarafın da memnun olmayacağı yerler olabileceğini kaydeden Mercedes patronu Toto Wolff, "Her taraf için en iyi anlaşma birinin tamamen memnun olmadan gideceği anlaşmadır" açıklamasını yaptı.
Hamilton ve Wolff, daha önce gündeme gelen sözleşme yenileme konusunu, pilotlar ve markalar şampiyonluğunu kazandıktan sonra ele almayı kararlaştırmıştı.
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