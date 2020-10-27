Lewis Hamilton, Formula 1'de tarih yazmaya devam ediyor

Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, elde ettiği başarılar ve kırdığı rekorlarla Formula 1 Dünya Şampiyonası'na damga vurmaya devam ediyor.

Son olarak şampiyonanın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde eden 35 yaşındaki Hamilton, şampiyonanın efsane Alman sürücüsü Michael Schumacher'i geçerek F1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu unvanının yeni sahibi konumuna geldi.



Formula 1'de 1990'lar ile 2000'lerin ilk yarısında elde ettiği başarılarla organizasyonun dünya çapında tanınırlığına büyük katkı sağlayan Schumacher'in ardından bayrağı devralan Hamilton'ın bu tarihi başarısı, organizasyondaki önemli rakipleri tarafından da takdirle karşılandı.

- "100 YARIŞ ZAFERİNE DE ULAŞACAĞINDAN EMİNİM"



Kariyerinde 4 dünya ve 53 yarış şampiyonluğu bulunan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, "Onun adına sevindim. Elde ettiği her zaferi hak ederek kazandı. 100 yarış zaferine de ulaşacağından eminim. Başarıları tüm övgülere değer." ifadelerini kullandı.

F1'in son nesildeki başarılı pilotları arasında yer alan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise "Hamilton'ın ne kadar hızlı olduğunu herkes biliyor. Onu güçlü kılan en önemli özelliği, istikrarını bozmaması ve çok nadir hata yapması. Bu nedenle bu istatistiklere bu kadar çabuk ulaşabildi. Gerçekten çok etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas ise Hamilton'ın inanılmaz bir başarıya imza attığını vurgulayarak "Şapkalar öne. Saygıyı fazlasıyla hak ediyor." şeklinde konuştu.

- BİRÇOK İSTATİSTİKTE SCHUMACHER'İ GEÇTİ



Formula 1'de Ferrari takımıyla adını organizasyonun efsaneleri arasına adını yazdıran Schumacher ile Mercedes takımıyla büyük başarılar kazanan Hamilton'ın istatistikleri arasında da büyük benzerlikler bulunuyor.

Son yıllarda Mercedes'in diğer takımlara oranla daha hızlı bir araca sahip olmasının avantajını iyi kullanan Hamilton, birkaç önemli istatistikte Schumacher'in önüne geçmeyi başardı.

En çok pole pozisyonu elde eden pilotlar sıralamasında Schumacher'in açık ara önünde yer alan Lewis Hamilton ilk sırada başladığı yarışların 56'sından zaferle ayrılırken, Schumacher ise aynı başarıyı 40 kez tekrarladı.

Hamilton, bu sezon elde ettiği derecelerin ardından en çok podyuma çıkan pilotlar sıralamasında da Schumacher'i geride bırakmayı başardı.

- SIRADAKİ HEDEF ŞAMPİYONLUK SAYISI



Büyük Britanyalı Hamilton'ın sıradaki hedefi, 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'de Schumacher'in 7 kezle (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004) elinde tuttuğu en çok şampiyonluk elde eden pilot rekorunu egale etmek.

Pilotlar klasmanında en yakın rakibi Mercedes'ten takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'ın 77 puan önünde yer alan Hamilton, büyük bir şanssızlık yaşamayarak bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşacak ve Schumacher'i bu alanda da yakalayacak.

- İLK ŞAMPİYONLUK 2008'DE



Profesyonel kariyerine 2001'de başlayan Lewis Hamilton, 2002'de Formula Renault 2, 2005'te Formula 3 ve 2006'da ise GP2 serisinde şampiyonluklar elde etti. 2007'de McLaren takımıyla anlaşan Hamilton, sezonun ilk mücadelesi Avustralya Grand Prix'sinde kürsünün 3. basamağında yer aldı. Büyük Britanyalı sürücü, şampiyonadaki ilk zaferine ise 2007'deki Kanada Grand Prix'sinde ulaştı. Hamilton, Formula 1'deki ilk sezonunda üst üste 9 kez podyumda yer alan ilk çaylak pilot olarak da kayıtlara geçti.

Formula 1'deki ilk şampiyonluğuna 2008'de McLaren takımında imza atan Büyük Britanyalı sürücü, Mercedes'e 2013 yılında transferinin ardından kariyerinde yeniden çıkışa geçti. Hamilton, Mercedes ile 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında adını zirveye yazdırdı.